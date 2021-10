Covid, monitoraggio ISS-Salute: cala ancora l’incidenza dei casi, diminuiscono anche i ricoveri

(Teleborsa) – Ancora buone notizie dal monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute sull’evoluzione della pandemia da Covid in Italia. Continua infatti a calare l’incidenza settimanale dei casi a livello nazionale che scende a 34 per 100mila abitanti nella settimana tra il 27 settembre e il 3 ottobre contro i 39 per 100mila abitanti della settimana precedente. Nel periodo 15 – 28 settembre 2021, positivo anche l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici pari a 0,83 (range 0,81 – 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente.

Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8%, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate che è passato da 459 del 28 settembre a 433 del 5 ottobre. Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,1%. Il 5 ottobre erano 2.968 rispetto a 3.418 del 28 settembre.



Quattro Regioni e Province autonome (PA) risultano classificate a rischio moderato questa settimana: si tratta di Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d’Aosta. Le restanti 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso. La scorsa settimana solo una Regione, il Lazio, risultava a rischio moderato. Due Regioni/PA (Basilicata e PA Trento) riportano un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza, mentre la Sicilia torna in zona bianca. “Ho firmato l’ordinanza”, ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada”, ha aggiunto. La bozza del monitaraggio sarà presentata ed esaminata oggi pomeriggio in cabina di regia.