Covid, Johnson & Johnson: vaccino monodose efficace al 66%

(Teleborsa) – Johnson & Johnson ha annunciato che il suo vaccino monodose ha un’efficacia del 66% nel prevenire le forme da moderate a gravi del Covid 19. La casa farmaceutica americana ha infatti pubblicato i risultati ottenuti durante la Fase 3 in otto paesi che mostrano anche come il vaccino abbia offerto protezione dopo 28 giorni dalla sua somministrazione.

J&J ha però sottolineato come il livello di protezione sia variato a secondo delle aree geografiche in cui è stato testato. Questo è infatti risultato essere del 72% negli Stati Uniti, mentre in America Latina e in Sud Africa – dove al momento è stata rilevata una più alta presenza di varianti del Covid – è stato rilevato un livello di efficacia rispettivamente del 66% e del 57%. I dati su sicurezza ed efficacia si basano su 43.783 partecipanti in cui sono stati riscontrati 468 casi sintomatici, si legge nella nota che ha accompagnato l’annuncio. L’azienda ha anche aggiunto però che il vaccino è efficace all’85% nella prevenzione di forme gravi e ha dimostrato di garantire una protezione completa contro il ricovero e la morte correlati al Covid in tutti i paesi in cui è stato testato.

“Johnson & Johnson ha intrapreso lo sforzo globale per combattere la pandemia da Covid-19 un anno fa e ha portato tutta la forza delle nostre capacità, così come straordinarie partnership pubblico-privato, per consentire lo sviluppo di un vaccino a iniezione singola. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare una soluzione semplice ed efficace per il maggior numero di persone possibile e di avere il massimo impatto per aiutare a porre fine alla pandemia – ha dichiarato Alex Gorsky, Presidente e Amministratore delegato della casa farmaceutica – Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo fondamentale e il nostro impegno per affrontare questa crisi sanitaria globale continua con urgenza per tutti, ovunque”.