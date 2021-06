Covid, in Italia 389 nuovi casi nelle 24 ore: il dato più basso dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Con i 389 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 75.861 tamponi, sale a 4.258.456 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Ieri i nuovi casi sono stati 782 sulla base di 138.391 tamponi. I decessi odierni sono stati 28 (di cui 14 vittime pregresse della Campania) portando a 127.500 il numero di vittime registrate in Italia da febbraio 2020. Gli attuali positivi sono 54.682 con il tasso di positività che scende a 0,5%. Questi i principali dati emersi dal consueto bollettino.



Buone notizie anche sul fronte delle ospedalizzazioni. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari 1.723 ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 289, in calo di 5 rispetto a ieri.

A livello regionale a guidare la classifica per maggior numero di nuovi contagi è la Sicilia (+84 con 12mila tamponi e un tasso dello 0,6%). Zero casi si sono invece registrati in Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.