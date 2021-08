Covid: in calo il tasso di positività, aumentano i ricoveri

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 4.845 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 209.719 tamponi molecolari e antigenici (ieri ne erano stati effettuati 83.223). In calo il rapporto positivi/tamponi a 2,3% (ieri 3,8%). Sono 27 i decessi registrati oggi (ieri 23), che porta il conteggio totale a 128.115 morti da inizio pandemia. In aumento sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 9 in più, 258 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 126 in più rispetto a ieri (sono 2.196 in totale).

“La lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta Italia andrà avanti, senza sosta, anche in questo mese di agosto. Oggi ne ho parlato con il Generale Figliuolo. Il vaccino è libertà. Procediamo spediti. È la strada giusta”, ha dichiarato il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini.