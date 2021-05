Covid, EMA: conservazione vaccini Pfizer in frigo fino a un mese

editato in: da

(Teleborsa) – L’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha esteso il periodo di conservazione approvato della fiala scongelata e non aperta del vaccino Pfizer/BioNtech a 2-8 gradi centigradi (cioè in un normale frigorifero) da cinque giorni a un mese (31 giorni). L’estensione del periodo di conservazione, ha spiegato l’EMA in una nota, è stata approvata in seguito alla valutazione di ulteriori dati sugli studi di stabilità presentati dalla casa produttrice: “si prevede che una maggiore flessibilità nella conservazione e nella manipolazione del vaccino avrà un impatto significativo sulla pianificazione e la logistica”. Le modifiche descritte saranno incluse nelle informazioni pubblicamente disponibili sul vaccino e l’etichettatura del prodotto sarà aggiornata di conseguenza.



Nel frattempo sono 3.455 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 118.924 tamponi totali (ieri 202.573) di cui 76.870 molecolari (ieri 120.740) e 42.054 test rapidi (ieri 81.833). Stabile il rapporto positivi/tamponi totali a 2,90% (ieri 2,83%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 4.162.576.

Sono 140 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 124.296 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 25 in meno, 1.754 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 110 in meno rispetto a ieri (sono 12.024 in totale).