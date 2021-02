Covid, dal Regno Unito rassicurano sull’efficacia di AstraZeneca sulla variante inglese

editato in: da

(Teleborsa) – Il virologo Jonathan Van-Tam, deputy chief medical officer e collaboratore del ministro della Sanità del Regno Unito Matt Hancock ha assicurato che il vaccino AstraZeneca contro il Covid sta producendo efficaci risultati nel Paese contro tutte le forme prevalenti. Van-Tam nel corso del consueto briefing quotidiano da Downing Steet sull’evoluzione della pandemia ha infatti ristretto i timori per una minore efficacia mostrata dal vaccino in Sud Africa alla sola variante sudafricana, presente solo in “pochi casi” nel Regno Unito.

Nella giornata di ieri, infatti, il Sud Africa ha sospeso temporaneamente l’uso del vaccino della casa anglo-svedese visti risultati “minimali” del siero sui soli casi non gravi della variante che si sta diffondendo nel paese africano. “Ci preoccupa la notizia che il Sudafrica ha deciso di bloccare le vaccinazioni con AstraZeneca dopo che uno studio ha dimostrato la scarsa efficacia” sulla variante sudafricana, ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “È vitale che i Paesi ci continuino a segnalare la scoperta di nuove varianti in modo che le aziende che producono i vaccini possano potenziarli e perfezionarli”, ha aggiunto. E ha spiegato: “Questo è ciò che accade con i vaccini antinfluenzali, che vengono aggiornati due volte l’anno”.

In difesa del vaccino di AstraZeneca sviluppato in collaborazione con l’Università di Oxford è sceso anche Nadhim Zahawi, il ministro designato da Boris Johnson come responsabile della campagna vaccinale. “Sebbene sia giusto e necessario prepararsi a tutti gli sviluppi con un costante aggiornamento del vaccino, noi abbiamo potuto verificare durante l’attuale somministrazione il livello generale di protezione che esso garantisce contro questa terribile malattia”, ha detto Zahawi al Telegraph. Zahawi ha sottolineato l’efficacia delle dosi sia sul ceppo originario del virus sia sulla cosiddetta variante inglese, la mutazione ormai dominante sull’isola.

(Foto: © Eros Erika / 123RF)