Covid, cresce preoccupazione in Germania

editato in: da

(Teleborsa) – Non si ferma, purtroppo, la marcia del coronavirus in Europa. Cresce la preoccupazione anche in Germania dove Angela Merkel non nasconde più la preoccupazione per gli sviluppi della pandemia e ha più volte raccomandato ai cittadini di restare a casa. Timori espressi anche davanti al direttivo della Cdu dove ha affermato che l’aumento delle infezioni va assolutamente fermato.

Secondo Bild on line, la Cancelliera ha parlato di una situazione “altamente dinamica ” e “drammatica”, lanciando l’allarme su un

possibile impatto dell’aumento incontrollato dei contagi sulle terapie intensive in futuro in Germania.

Sabato sono stati registrati quasi 15 mila nuovi contagi nel giro di 24 ore. Il dato di oggi riportato dal Robert Koch Institut è invece di

8.685, ma risente, come sempre, dell’impatto del weekend.