Covid, continua a calare la pressione sugli ospedali

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 834 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 192.882 tamponi totali (ieri 81.752) di cui 93.057 molecolari (ieri 39.309) e 99.825 test rapidi (ieri 42.443). Stabile il rapporto positivi/tamponi totali a 0,43% (ieri 0,60%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 4.254.294.

Sono 31 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 127.322 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 23 in meno, 362 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 101 in meno rispetto a ieri (sono 2.289 in totale).