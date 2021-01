editato in: da

(Teleborsa) – “La Commissione UE ha proposto agli Stati di prorogare, a dicembre 2021, lo schema di aiuti di Stato autorizzato per sostenere l’economia durante la pandemia. È la strada giusta da percorrere, dobbiamo continuare a mettere in campo tutti gli strumenti utili per superare la crisi”. Lo scrive sui social il viceministro all’Economia Laura Castelli.