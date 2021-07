Covid: aumentano ancora i nuovi casi in Italia, stabili le terapie intensive

editato in: da

(Teleborsa) – Aumentano ancora i casi Covid in Italia. Oggi sono stati 5.057 i positivi accertati nelle ultime 24 ore con 219.778 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 235.097). Il tasso di positività è del 2,3% (ieri 1,8%).

Sono 15 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 127.920 morti da inizio pandemia. Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono gli stessi di ieri, 158 totali), mentre gli ospedalizzati con sintomi sono 38 in più rispetto a ieri (sono 1.234 in totale).



Nella settimana tra il 14 e il 20 luglio 2021, rispetto alla precedente, il monitoraggio della Fondazione Gimbe ha registrato un incremento del 115,7% di nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2, ovvero 19.390 rispetto a 8.989. Questa “impennata di nuovi casi va di pari passo a un’inversione di tendenza sul fronte ospedaliero“, si legge nel rapporto: i ricoveri con sintomi sono stati 1.194 rispetto a 1.128, pari a +5,9%, e le terapie intensive 165 rispetto a 157, pari a +5,1%. In crescita, dopo mesi di decremento, i casi attualmente positivi (49.310 rispetto a 40.649) mentre sono ancora in calo i decessi (76 rispetto a 104, pari a -26,9%).

“Sul fronte dei nuovi casi – ha afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si registra un netto incremento settimanale, verosimilmente sottostimato da un’attività di testing insufficiente e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso ora più difficile dall’aumento dei positivi”. Nel dettaglio, nella settimana 14-20 luglio in tutte le Regioni si rileva un aumento percentuale dei nuovi casi rispetto alla precedente e sono ben 51 le Province in cui negli ultimi 14 giorni si rileva una crescita superiore al 20%.