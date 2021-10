Covid, Astrazeneca: chiesta autorizzazione di emergenza alla FDA per la terapia anticorpale

(Teleborsa) – AstraZeneca ha richiesto l’autorizzazione all’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration statunitense per la sua terapia anticorpale per il Covid. Lo ha reso la stessa casa farmaceutica attraverso una nota. La terapia anticorpale – denominata AZD7442 – è “ad azione prolungata” e contiene anticorpi “in vitro” prodotti in laboratorio che possono estendere la risposta immunitaria del corpo a un’infezione da covid-19. AstraZeneca ha affermato che la terapia ha anche dimostrato un certo successo nel neutralizzare le varianti delta e mu.

La richiesta alla FDA ha incluso anche i risultati di una recente sperimentazione del trattamento, che ha dimostrato che la terapia ha ridotto del 77% il rischio di sviluppare Covid-19 sintomatico. AstraZeneca ha anche affermato che il trattamento potrebbe aiutare le persone che hanno bisogno di protezione aggiuntiva a causa di una ridotta risposta immunitaria ai vaccini o integrare un normale ciclo di vaccinazione. “Le popolazioni vulnerabili come gli immunocompromessi spesso non sono in grado di organizzare una risposta protettiva dopo la vaccinazione e continuano a essere a rischio di sviluppare Covid-19. Con questo primo deposito normativo globale, siamo un passo più vicini a fornire un’opzione aggiuntiva per aiutare a proteggere contro Covid-19 insieme ai vaccini. Non vediamo l’ora di condividere i dati AZD7442 per il trattamento di Covid-19 entro la fine dell’anno”, ha dichiarato Mene Pangalos, dirigente di AstraZeneca.