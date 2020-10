Covid-19, Zurich lancia protezione integrato per rispondere ai timori degli italiani

editato in: da

(Teleborsa) – Un piano di protezione integrato per la salvaguardia della stabilità economica della famiglia. In era post pandemia questa la risposta di Zurich ai principali timori delle famiglie italiane. Secondo un’indagine effettuata da SWG per Zurich, un numero sempre maggiore di italiani teme di diventare non autosufficiente (81,1%), di restare invalido (78,9%) e di trovarsi in difficoltà economiche in caso di malattia grave (77,1%). Parallelamente i più giovani, in particolare i Millennials, durante la pandemia hanno mostrato un crescente interesse nei confronti delle coperture assicurative specialmente legate alla protezione della salute. Sulla base di questi dati Zurich Italia ha ideato e lanciato il piano assicurativo Zurich Taboo Cube.

La soluzione – spiega Zurich in una nota – racchiude 3 protezioni fondamentali (malattie gravi, perdita di autosufficienza, decesso) in un unico piano, attivabili in modo indipendente tra loro a seconda delle fasi della vita dell’assicurato e della sua famiglia e, per qualunque soluzione scelta, sarà inclusa la garanzia Assistenza, che comprende un servizio di consulenza medica, un care manager dedicato per avere informazioni tecnico-sanitarie e un anticipo per le spese di prima necessità in caso di urgenza.

“L’incertezza generata dalla situazione che stiamo vivendo ha accentuato il senso di precarietà e preoccupazione, in particolare per tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza e la salute della persona – afferma Dario Moltrasio, ad di Zurich Investment Life –. Il cambiamento in atto rappresenta un’opportunità e allo stesso tempo un sfida per tutto il settore assicurativo che deve essere in grado di rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni della società”.