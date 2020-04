Covid-19, voli rimpatrio: impegnati Air Dolomiti, Blue Panorama, Lufthansa e Swiss

editato in: da

(Teleborsa) – Volo speciale Air Dolomiti (Gruppo Lufthansa) per rimpatrio di cittadini italiani all’estero. In accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Air Dolomiti, compagnia italiana con sede a Villafranca di Verona, ha predisposto un collegamento da Riga, capitale della Lettonia. Il volo speciale, effettuato con Embraer 195, è atterrato a Milano Malpensa alle 17:00 di oggi giovedì 2 aprile con una sessantina di nostri connazionali a bordo. Joerg Eberhart, Presidente & CEO di Air Dolomiti, ha offerto la disponibilità della compagnia di agevolare il rientro di altri cittadini italiani.

Un’altra compagnia aerea italiana, Blue Panorama, ha già rimpatriato complessivamente quasi mille connazionali dalla Repubblica Dominicana, dall’Angola, dalla Nigeria, dal Portogallo e dalla Francia. In particolare, con due voli da Santo Domingo ha tra il 22 e il 29 marzo ha riportato in Italia 532 passeggeri. Un ulteriore rescue flight è stato già predisposto per domenica 5 aprile da Havana (Cuba) e arrivo lunedì 6 a Roma Fiumicino.

Lufthansa ha esteso il suo programma di voli di rimpatrio al 3 maggio, inizialmente previsto fino al 19 aprile. Il programma del vettore tedesco prevede un totale 18 voli settimanali di lungo raggio: tre volte alla settimana da Francoforte a New York-Newark e Chicago (USA), Montreal (Canada), San Paolo (Brasile), Bangkok (Thailandia) e Tokyo (Giappone). Cancellati invece fino al 16 aprile i voli per Johannesburg (Sudafrica). In aggiunta, la compagnia tedesca continua a offrire circa 50 collegamenti giornalieri dai suoi hub di Francoforte e Monaco di Baviera verso le più importanti città tedesche ed europee.

Impegno anche di Swiss (Gruppo Lufthansa) offrirà presto tre collegamenti settimanali a lungo raggio da Zurigo e Ginevra per New York-Newark (USA), oltre a un operativo sul breve e medio raggio notevolmente ridotto, incentrato su un gruppo di città europee selezionate.