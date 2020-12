Covid-19, Vaccino Moderna ottiene via libera da esperti FDA

editato in: da

(Teleborsa) – Disco verde da parte degli esperti della Food and Drug Administration (Fda) all’autorizzazione di emergenza del vaccino di Moderna, con un solo astenuto. La commissione indipendente di 20 esperti ha concluso che i benefici del vaccino superano i rischi, spianando la strada alla Fda per l’autorizzazione all’uso di emergenza per le persone dai 18 anni in su.

Dopo il via libera si attende ora l’approvazione definitiva della Fda come è avvenuto con il vaccino della Pfizer. Il vaccino – secondo quanto si apprende – nell’ultima sperimentazione clinica, alla quale hanno partecipato 30 mila volontari senza subire gravi effetti collaterali, ha mostrato un’efficacia del 94%.

(Foto: Joel Saget/AFP)