Covid-19, Stati Uniti verso 100 mila morti

(Teleborsa) – Aumentano i contagi negli Stati Uniti, i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 1.127. Oltre un milione e mezzo il totale, più di 97 mila i morti. La pandemia punta ora a sud, con l’America Latina segnata da oltre 700.000 contagi e 38.500 morti, e il Brasile in prima linea. Aumentano i casi in Africa mentre la Cina annuncia per la prima volta zero nuovi infettati.

L’Europa sfonda il tetto dei 2 milioni di contagi sui 5,2 a livello globale. Il quotidiano Washington Post, il più antico giornale della capitale Usa e in ogni caso sempre apertamente ostile al Presidente, accusa Trump di avere favorito la diffusione del virus con informazioni confuse.