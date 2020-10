Covid-19, Speranza: “Test per chi arriva da Belgio, Olanda, GB e Repubblica Ceca”

editato in: da

(Teleborsa) – “I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Per questo oggi abbiamo prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio e introdotto l’obbligo di mascherine anche all’aperto”. È quanto ha affermato ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza annunciando, con un messaggio su Facebook, anche una nuova ordinanza.

“Ho inoltre firmato un ordinanza – ha proseguito il Ministro – che dispone test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Oggi più che mai è importante il contributo di tutti per fermare il virus”.