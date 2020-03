Covid-19, per OMS è pandemia: è la prima causata da Coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – “Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica“. Ad annunciarlo è il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus.

“L’Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione“, ha aggiunto il capo dell’Oms sottolineando che “nelle ultime 2 settimane il numero dei paesi fuori dalla Cina che sono stati colpiti da Coronavirus è triplicato“.

“Ora siamo a oltre 118mila casi in 114 paesi, e 4.291 persone hanno perso la loro vita”, ha aggiunto. “Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell’OMS sulla minaccia rappresentata da questo Coronavirus. Non cambia ciò che l’OMS sta facendo e non cambia ciò che i Paesi dovrebbero fare“, ha aggiunto Ghebreyesus.

In dettaglio, il direttore dell’OMS ha spiegato che si tratta della prima pandemia causata da un Coronavirus. “Non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata“, ha aggiunto ricordando quanto detto qualche giorno fa.

“Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall’Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni”, ha poi precisato Ghebreyesus.

“Pandemia non è una parola che usiamo con leggerezza o incautamente – ha poi insistito – È una parola che, se usata male, può causare paura irragionevole, o un’accettazione ingiustificata che la battaglia sia finita”.

PANDEMIA vs EPIDEMIA: Con il termine pandemia (dal greco pan-demos, “tutto il popolo”), si indica una malattia che si espande rapidamente in più aree geografiche del mondo e presuppone la mancanza di immunizzazione dell’uomo verso un patogeno altamente virulento.

Epidemia, (dal greco epi-demos, “sopra il popolo”) indica il diffondersi di una malattia, soprattutto infettiva, che colpisce quasi simultaneamente una collettività di individui con una diffusione ben delimitata.