Covid-19, Ministro Boccia: il 18 maggio ampie riaperture con differenze per località

(Teleborsa) – “Dal 18 maggio ci sarà una nuova fase, che porterà a una differenziazione territoriale. Noi stiamo lavorando per far ripartire questa differenziazione territoriale come stabilito da lunedì 18: potranno riaprire gran parte delle attività economiche. Ma non possiamo far riaprire attività senza protocolli di sicurezza”. Lo ha dichiarato al TG 2 il Ministro per Gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia.

Domani lunedì 11 maggio Ministro impegnato in un complesso confronto tra Governo e Regioni proprio per decidere sull’ipotesi di riaperture dal 18 maggio. Il Governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, incalza: “Da tanti Presidenti di Regione la richiesta di avere certezza che appunto dal 18 maggio possano riaprire gli esercizi e le attività commerciali”. Linea dura con ultimatum da parte dei Governatori del centro-destra: “O certezze o riapriamo da soli”.