Covid-19, Menarini lancia nuovo reagente made in Italy per isolare l’RNA virale

(Teleborsa) – Risparmio di tempo, lavoro e risorse mantenendo alto il livello delle performance. Questi – come spiega l’azienda – i vantaggi di “Leasy Kit”, il reagente innovativo totalmente made in Italy frutto della ricerca di Menarini Diagnostics (Gruppo Menarini) per isolare l’RNA virale dopo il tampone molecolare.

Mentre le metodiche tradizionali prevedono l’estrazione e la purificazione dell’RNA virale dal campione prelevato al paziente, con tempi lunghi e costi maggiori, con Leasy Kit – sottolinea Menarini in una nota – la membrana esterna del virus che racchiude l’RNA viene dissolta rapidamente liberando l’RNA in soluzione con grande velocità, rendendolo disponibile per l’amplificazione con i test molecolari Covid-19. Immaginando, per semplificare, che l’RNA sia una pallina all’interno di una bottiglia dal collo stretto, con il metodo tradizionale bisogna estrarla, mentre con questa nuova tecnica la bottiglia viene semplicemente rotta. Il nuovo reagente, nato dalla ricerca di Menarini Silicon Biosystems a Bologna, è già in produzione nei laboratori, appositamente realizzati, a Pisa.

“I nostri team di Ricerca e Sviluppo e Manufacturing hanno lavorato con determinazione in questi mesi per portare a disposizione dei laboratori una soluzione innovativa in grado di minimizzare tempi e costi delle routine molecolari, garantendo al contempo risultati accurati e ampia flessibilità – ha commentato Fabio Piazzalunga, general manager di Menarini Diagnostics e presidente di Menarini Silicon Biosystems –. Si tratta del primo prodotto Menarini in diagnostica molecolare interamente sviluppato e prodotto in Italia. Grazie agli importanti investimenti fatti, siamo in grado di offrire soluzioni innovative che consentono di velocizzare i tempi e ridurre i costi”.

Il Leasy, essendo un kit che può essere utilizzato in combinazione con vari test di amplificazione, è indicato come Research Use Only e richiede una semplice validazione del laboratorio per essere utilizzato nell’ambito delle proprie routine.