Covid-19, La Spezia: in arrivo in Porto nave da crociera Costa Mediterranea

(Teleborsa) – Avvicendamento equipaggi e sbarco gruppo croceristi a La Spezia, nessuno contagiato da Covid-19. Attracco in Porto domani venerdì 10 aprile della nave Costa Mediterranea proveniente da Napoli per termine lavoro di 772 persone impegnate nei lavori di bordo insieme a un gruppo di passeggeri italiani e di altre nazionalità. Nella città ligure salirà sull’unità da crociera parte del personale della nave Costa Pacifica attualmente in ormeggio presso il Molo Garibaldi Ovest del porto della Spezia, che manterrà quindi a bordo circa metà delle persone ora imbarcate. Costa Mediterranea riprenderà il mare nei giorni successivi la Pasqua, cioè dopo il 12 aprile, mentre Costa Pacifica rimarrà in porto.

Operazione già programmata in attuazione dei Decreti interministeriali del 29 marzo e del 3 aprile scorso (n.125 e n.145 di Ministero dei Trasporti e della Salute), e secondo ciò che era stato già previsto da precedenti comunicazioni, con Amministrazione comunale prontamente informata nei tempi concordati le scorse settimane per interventi di questo tipo. L’attività rientra, così come è avvenuto per la Costa Pacifica ospite a La Spezia, nel piano concordato con le autorità competenti, a cui il Comune della città aveva subito aderito dando piena disponibilità. Pianificazione che ha portato all’arrivo di Costa Pacifica e ora al programmato appoggio a Costa Mediterranea. A bordo delle due unità non sono segnalati casi o problematiche sanitarie inerenti all’emergenza per il Covid-19.

La gestione di questa operazione resta compito delle competenti autorità marittime, sotto la direzione del Ministero Infrastrutture-Trasporti e del Ministero della Salute, in accordo con la Regione Liguria e il Comune della Spezia. Così come per la permanenza programmata di Costa Pacifica, per questa operazione non è richiesto un intervento diretto che possa incidere sulla gestione territoriale dell’emergenza sanitaria.