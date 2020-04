Covid-19, iniezione di ottimismo da Volotea: apertura dal 3 luglio rotta Bologna-Olbia

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia low cost spagnola Volotea ha annunciato l’avvio delle sue attività da Bologna per il 3 luglio, salvo diverse disposizioni delle Autorità, nonostante le incertezze per il perdurare dell’emergenza Covid-19. Un deciso segnale di ottimismo e di fiducia nel difficile momento per tutti e che sta mettendo a serio a rischio il futuro dell’intero mondo del trasporto aereo. Avvio questo di inizio luglio per Volotea che riguarda un nuovo collegamento giornaliero per Olbia, naturalmente già da tempo programmato, che rafforza ulteriormente le possibilità di trasferimento tra la Penisola e la Sardegna.

“Bologna è il 21° scalo in Italia in cui sono disponibili i nostri voli – ha detto Valeria Rebasti, Manager per Italia e Sud Est Europa di Volotea – e siamo orgogliosi di lanciare una nuova rotta in questo momento così delicato per l’intero settore turistico. La pandemia Covid-19, infatti, sta mettendo a dura prova non solo il settore aereo, ma anche gli equilibri economici internazionali. La partenza del nuovo volo sarà ovviamente soggetta all’approvazione delle autorità competenti, ma siamo fiduciosi che, nei prossimi mesi, la situazione possa volgere al meglio e, con questo annuncio, vogliamo dare un messaggio positivo all’intero comparto turistico”.

Riguardo Olbia, con il nuovo collegamento, salgono a 15, 8 delle quali operate in esclusiva, le destinazioni raggiungibili dallo scalo del Nord Est della Sardegna con Volotea: 11 domestiche e 4 francesi. Per l’estate 2020 l’offerta da Olbia comprende Ancona (novità 2020), Bari, Bologna (novità 2020), Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa (novità 2020), Torino, Venezia, Verona e le città francesi di Bordeaux, Marsiglia (novità 2020), Nantes e Strasburgo.

In ogni caso, come per le altre compagnie aeree, al momento tutte le operazioni di voli Volotea sono in stand-by fino a giugno.