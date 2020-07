Covid-19, il virus continua a correre negli Usa e in India

editato in: da

(Teleborsa) – Crescono i casi di Covid-19 nel mondo. A livello globale è stata superata la soglia dei 3,8 milioni con più di 589mila morti. A oggi i guariti sono, invece, 7.711.525. A fornire i dati aggiornati è, come di consueto, l‘università americana Johns Hopkins University.

Centro della crisi sanitaria continuano a essere gli Stati Uniti dove il virus continua a galoppare. Nelle ultime 24 ore è stato raggiunto il nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus con 68.428 nuovi casi. I decessi sono stati invece 974. Dati che fanno salire il totale a

3.576.157 positivi e 138.358 decessi. Nel Paese, intanto, il sito dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc), punto di raccolta e diffusione delle informazioni sull’andamento della pandemia da Covid-19, non ha più i dati provenienti dagli ospedali dell’ Unione sui nuovi casi che hanno richiesto il ricovero. Niente cifre sulle ospedalizzazioni, sulla disponibilità di letti nei vari reparti, sulla fornitura di respiratori artificiali, maschere o materiali protettivi per il personale sanitario e i malati stessi.

Si aggrava la situazione anche in India che oggi – secondo i dati pubblicati stamani dal ministero della Salute indiano – ha superato il milione di casi segnalati da coronavirus (1.003.832, +34.975) con 342.473 nuovi contagiati (+11.298) e un totale di 25.602 decessi (+688).

Più stabile la situazione in Brasile, seconda nazione al mondo per numero di casi (2.012.151) dove si registrano 537.932 positivi (-3.352) ma cresce il numero dei decessi (76.688, +1.322).