Covid-19, Giovannini alla conferenza di alto livello dell’ICAO: ruolo fondamentale per contrasto pandemia

(Teleborsa) – “L’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (Icao) ha svolto un ruolo decisivo per contrastare gli effetti della pandemia e per facilitare la ripresa in sicurezza dei collegamenti internazionali. Occorre continuare ad operare per un ritorno alla piena operatività del trasporto aereo e per lottare contro gli effetti della crisi climatica”. Così il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini intervenendo oggi alla Conferenza di alto livello dell’Icao sul Covid-19 “One Vision for Aviation Recovery, Resilience and sustainability beyond the global pandemic”.

Giovannini ha espresso apprezzamento per il fondamentale ruolo avuto dall’ICAO nelle ore più drammatiche della crisi del COVID 19 per contrastare gli effetti della pandemia sul settore dell’aviazione e per facilitare la ripresa delle attività del settore. Nel ricordare i significativi miglioramenti intervenuti nei mesi scorsi, grazie anche alla diffusione dei vaccini su scala globale, il Ministro ha sottolineato che la missione non può dirsi conclusa e che serve un ritorno alla normalità in linea con le misure di sicurezza e di salvaguardia previste dall’OMS e secondo il principio di ICAO “No country left behind”. Al tempo stesso, ha aggiunto il Ministro, il settore dell’aviazione dovrà fornire il proprio contributo per fare fronte alla crisi climatica e l’ICAO assumere un ruolo chiave anche nel favorire lo scambio delle migliori pratiche, incoraggiando progetti pilota e soluzioni condivise tra Stati Membri e altre organizzazioni internazionali con un approccio inclusivo e solidale, in linea con i principi promossi dall’attuale Presidenza italiana del G20.