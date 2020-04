Covid-19, Fincantieri e Gucci: ripresa a “macchia di leopardo”

editato in: da

(Teleborsa) – Nelle grandi aziende firmati i primi accordi con i sindacati per la ripartenza, ma sono a macchia di leopardo e non mancano casi che vedono il no dei rappresentanti dei lavoratori. Fincantieri lunedì riapre, ma dall’impianto marchigiano di Ancona e da quello ligure di Riva Trigoso arriva la decisa oopposizione.

In Toscana, Gucci riaprirà, sempre dopodomani lunedì, il suo laboratorio di prototipi per pelletteria e calzature di Scandicci, alle porte di Firenze. Si riparte dopo un accordo con i dipendenti per rafforzare la sicurezza, grazie anche alla consulenza del virologo Roberto Burioni.