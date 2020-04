Covid-19, Cina difende l’OMS: “No alla politicizzazione del virus”

editato in: da

(Teleborsa) – La Cina si oppone “ai tentativi di usare la pandemia a fini di politicizzazione e stigmatizzazione, e condanna con forza gli attacchi personali, le parole e gli atti razzisti contro il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che quest’ultimo ha avuto “un importante ruolo nell’assistere la risposta dei Paesi al Covid-19”. Questo il messaggio lanciato dall’Ufficio del portavoce del ministero degli Esteri cinese in risposta alle critiche di Usa e Taiwan contro i vertici e l’operato dell’agenzia dell’Onu che ha sede a Ginevra.

Sotto la leadership del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus – scrive il Portavoce – “l’Oms ha avuto un ruolo importante nell’assistere la risposta dei Paesi alla pandemia e a promuovere la cooperazione internazionale rispondendo attivamente alle proprie responsabilità e mantenendo una posizione oggettiva, scientifica e imparziale, ampiamente riconosciuta e apprezzata dalla comunità internazionale”. Pertanto la Cina “sostiene l’Oms nel continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella cooperazione globale contro la pandemia”.

Su Taiwan, in particolare, – conclude la nota – “fin dallo scoppio di Covid-19, i vertici del Partito democratico progressista (DPP) sono andati per mari e per monti con la sconsiderata manipolazione politica, continuando a promuovere la cosiddetta partecipazione di Taiwan all’Oms e all’Assemblea mondiale della sanità. Ci opponiamo con forza a questo e la loro trama non avrà mai successo”.