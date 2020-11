Covid-19, all’aeroporto di Genova test rapidi anche drive-trough

editato in: da

(Teleborsa) – Prende il via oggi all’interno dell’area dell’aeroporto di Genova il servizio di test rapidi per Covid-19 in modalità drive-through. Il servizio, su prenotazione e a pagamento, è gestito da Casa della Salute, azienda genovese attiva nel campo della medicina e della diagnostica, e si affianca a quello gratuito di Asl e Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) a disposizione dei passeggeri in arrivo su voli da Paesi considerati a rischio.

Il servizio aggiuntivo della Casa della Salute è disponibile sia per i residenti sia per i passeggeri in arrivo e in partenza, a condizione che accedano in automobile.

L’area adibita a questa attività è attigua al parcheggio principale dell’aeroporto, facilmente raggiungibile sia dalla viabilità urbana sia dal casello di Genova Aeroporto. Partendo dalla rotonda di accesso dell’aeroporto, sarà sufficiente percorrere la viabilità che porta alle partenze dello scalo, attraversando l’aerea “Kiss&Fly” e, una volta usciti dalle sbarre, accedere all’area dedicata ai test. Il referto del tampone sarà disponibile nell’area riservata del sito entro un’ora.