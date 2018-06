COVER 50, fatturato in salita nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – COVER 50 annuncia ricavi in salita nel primo trimestre. Il giro d’affari si è assestato, infatti, a 11,240 milioni di euro (10,565 milioni nello stesso periodo del 2017). I ricavi sui mercati esteri costituiscono circa il 52% dei ricavi totali: fra questi Giappone, USA, Benelux e Germania rappresentano i mercati di maggiore dimensione.

EBITDA ha registrato nel primo trimestre 2018 un incremento, attestandosi a 3,408 milioni di Euro (3,206 nel primo trimestre 2017), nonostante l’aumento dei costi indiretti del personale. Tale aumento è in linea con i piani di sviluppo della Società, finalizzati in particolare all’incremento della penetrazione internazionale.

Prosegue lo sviluppo di PT USA Corp., entità creata per perseguire gli importanti piani di sviluppo negli Stati Uniti, mercato che rappresenta il fulcro della strategia di internazionalizzazione di Cover 50 nel medio termine. La Società ha sede a New York.

I ricavi delle vendite della società americana nel primo trimestre hanno raggiunto oltre un milione di dollari, in aumento di oltre il 44% rispetto al primo trimestre dell’anno 2017.