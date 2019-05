Countdown per il salvataggio di Carige, interesse da 3 fondi

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo al lavoro e non siamo da soli”. Scrivevano così i commissari di Banca Carige ai dipendenti per tranquillizzarli dopo l’uscita di scena del fondo Blackrock. Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener ribadivano l’impegno a “esplorare tutte le possibilità di dare vita comunque a una soluzione privata, di mercato, all’altezza del potenziale della nostra banca”. E, ricordavano che Governo, Fondo Interbancario e BCE sono gli altri attori coinvolti nella missione di costruire un futuro all’istituto genovese commissariato dalla Banca centrale europea.

Il messaggio dei commissari era far capire inoltre che ci sono altre alternative alla ricapitalizzazione pubblica e, a Blackrock, che fino a quel momento era stato considerato come il solo possibile cavaliere bianco. Ma non è più l’unica opzione. Si parla infatti di tre fondi stranieri che rimetterebbero in gioco la chance di condivisione dei numeri del piano di ristrutturazione preparato dai commissari.

In giornata il Fondo Interbancario torna a riunirsi per decidere come gestire la questione Carige, dopo aver sottoscritto 318 milioni di prestito subordinato consentendo all’istituto ligure di rientrare nei parametri della BCE. I prossimi giorni saranno importantissimi per verificare quali siano le intenzioni di possibili investitori e quale sarà la strada che la banca genovese intenderà perseguire. Il termine ufficiale per le offerte vincolanti è previsto per il prossimo 17 maggio.

“Nazionalizzazione? Non si può escludere nulla” – ha detto il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi – commentando la situazione di Banca Carige e il passo indietro del fondo americano Blackrock. “Credo – ha detto ancora Rixi – che ci sia molta attenzione in questo momento. Io mi auguravo che l’operazione Blackrock potesse andare in porto anche perché qui in Liguria abbiamo una percentuale molto più alta di risparmio rispetto alle aree più sviluppate del paese, abbiamo il 30% di Risparmio in più del nord-est. Abbiamo bisogno che ci sia un’operazione che metta in sicurezza quella banca. Anche perché in caso di un crollo del sistema Carige c’è rischio di portare dietro altre banche, ma soprattutto di avere un’altra moria di tantissime imprese quando oggi invece ci sono dei segnali di ripresa che dovremmo cercare di incentivare”.