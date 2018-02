Costruzioni, efficace l’aggiornamento alle Norme Tecniche di Costruzione (NTC)

(Teleborsa) – Piccola grande rivoluzione nel settore delle costruzioni. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT ha annucniato ieri che è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), introdotto con decreto del Ministro Graziano Delrio. Un grande passo avanti per la disciplina delle opere pubbliche e la verifica dei lavori.

L’aggiornamento in questione innova completamente la materia, per tener conto sia dell’evoluzione tecnico-scientifica intervenuta nell’ambito del settore, con contenuti specifici atti ad uniformare anche il linguaggio, sia delle disposizioni europee relative alla libera circolazione dei materiali.

Il decreto innova una materia che risale al 2008, rivedendo completamente il testo normativo, semplificando e chiarendo una serie di aspetti linguistici nell’ambito dei diversi contesti operativi (produzione di materiali e componenti, progettazione e e realizzazione opere, fasi istituzionali di verifica, controllo e conformità dei progetti e controllo di qualità. Più nel dettaglio, sono state riscritte intere parti delle norme per chiarirne i contenuti ed è stata stata effettuata una uniformazione terminologica e lessicale, eliminando alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, per facilitarne la leggibilità. Inoltre sono state inserite importanti innovazioni nel campo dell’ingegneria antisismica e per gli interventi sugli edifici esistenti.

Le nuove norme entrano in vigore il 22 marzo, salvo che per i lavori privati e le opere pubbliche già avviate, in corso di esecuzione o già affidate alla data di entrata in vigore, per le quali si continueranno ad applicare le norme previgenti.