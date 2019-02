Costi e benefici delle chiusure domenicali: a rischio circa 40.000 posti di lavoro

editato in: da

Chiusure o aperture domenicali dei negozi? Il nodo non è ancora stato sciolto e nonostante i primi segnali di una possibile intesa, l’argomento fa ancora discutere.

Non convincono le chiusure domenicali, che stando a quanto sostenuto da alcune voci autorevoli che operano nel settore, potrebbero portare a un maggiore livello di disoccupazione. In questo momento storico, in cui l’Italia è in recessione, preoccupa ancora di più una possibile scelta in questa direzione.

Lo sa bene Federdistribuzione che alla fine del mese scorso, aveva riacceso la polemica sottolineando che la chiusura domenicale dei punti vendita avrebbe potuto impattare negativamente sull’occupazione con una previsione di circa 30.000 posti di lavoro in meno.

Sulla questione, il Governo non fa marcia indietro, ma è pronto a rivedere il testo che era stato presentato dal leghista Andrea Dara. Nell’ottica dunque di comprendere le possibili “ricadute sui territori”, ci si apre al confronto e alle richieste delle associazioni di categoria.

In questo senso si è espresso – con tono preoccupato – Massimo Moretti, presidente del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC). L’associazione, che rappresenta 1.214 centri commerciali che operano in Italia per un volume di affari che si aggira intorno ai 51 miliardi di euro, mette mano ai numeri. La proposta di legge relativa alle chiusure domenicali potrebbe mettere a repentaglio, secondo Moretti e dunque la stessa associazione, circa 40.000 posti di lavoro.

Le chiusure domenicali potrebbero trasformarsi in un incubo non solo per i lavoratori (la stima è come accennato di 40.000 posti su un totale di 550.000), ma anche per gli stessi punti vendita presenti nei centri commerciali, ovvero ne sono a rischio circa 9.000 su 35.000.

Come spiegato dallo stesso Moretti, è bene fare un’analisi dei costi e dei benefici tenendo conto dei dati da loro raccolti e che metterebbero a disposizione del Governo. Con un fatturato attuale della domenica che si aggira intorno al 18% di quello settimanale, si rischia una contrazione dei consumi, lì dove “Con sei milioni di visitatori, la domenica è il secondo giorno della settimana per affluenza e per fatturati”. Moretti pone l’accento anche sul tema della “libertà” delle persone, che se già impegnate in settimana o il sabato, dovrebbero poter scegliere di andare a fare la spesa o di fare acquisti la domenica.