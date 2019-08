Corte dei Conti, pubblica amministrazione costa 14 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Una contrazione della spesa netta che avviene in misura meno proporzionale rispetto alla riduzione della consistenza media. Sono questi i dati che emergono dal rapporto sulla spesa del personale degli enti territoriali approvato dalla Sezione della Autonomie della Corte dei Conti.

Secondo questi dati, la spesa totale del personale della pubblica amministrazione sfiora i 14 miliardi di euro suddivisi in: 2,8 per le Regioni, 0,9 per le Province e le città metropolitane e 10,3 per i Comuni. L’intero settore occupa circa 483 mila unità, con circa 36 mila che hanno però un contratto di lavoro flessibile, che comporta un aumento della spesa media.

Secondo il rapporto la distribuzione del personale sul territorio nazionale non è uniforme e si riscontrano punte di maggiore concentrazione in alcune aree territoriali, riflettendosi sul rapporto d’incidenza tra dipendenti e dirigenti che appare migliorato per effetto del trasferimento alle Regioni del personale provinciale.