Corte dei Conti, ok alla gestione finanziaria di Arexpo s.p.a.

(Teleborsa) – Giudizio positivo della Sezione controllo enti della Corte dei Conti per la relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2018 di Arexpo s.p.a., società costituita nel 2011 per acquisire le aree destinate ad ospitare l’Esposizione Universale EXPO MILANO 2015.

L’esercizio si è chiuso, per la prima volta, con un utile di 1.419.494 euro e “ugualmente di segno positivo sono anche il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo (EBIT), che si sono attestati, rispettivamente, a 1 ml circa e a 580 mila euro circa, a fronte dei corrispondenti valori, entrambi negativi, dello scorso esercizio”, come si legge in una nota.

“Tali positivi risultati – prosegue la Corte – sono riferibili, principalmente, al sensibile incremento del valore della produzione, a sua volta conseguente alla vendita di una porzione dell’area dell’ex sito espositivo (ove è attualmente in corso di costruzione il nuovo edificio sede dell’ospedale ortopedico “Galeazzi”)”.

Tale vendita “ha generato il primo effettivo ricavo riferito alla gestione caratteristica della Società in coerenza con il suo core business che, come già detto, è incentrato, a partire dal 2016, sulla riqualificazione urbanistica e sulla conseguente valorizzazione dell’area di proprietà’ ove si è svolta la manifestazione EXPO 2015”.