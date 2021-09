Corte dei Conti, Francesco Saverio Marini nuovo vicepresidente del Consiglio di Presidenza

(Teleborsa) – Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nel corso dell’ultima adunanza presieduta dal presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, ha deliberato la nomina a nuovo vicepresidente del Consiglio del prof. avv. Francesco Saverio Marini. Il prof. Marini, che subentra nell’incarico al prof. avv. Luigi Balestra, è componente laico dell’organo di autogoverno della magistratura contabile, eletto dalla Camera dei deputati nel 2018.

Da agosto 2021 è prorettore per gli Affari Giuridici dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dove, dal 2004, è professore ordinario di “Istituzioni di Diritto pubblico” al Dipartimento di Giurisprudenza. Nel suo curriculum si segnalano numerose docenze e direzioni di master in diversi atenei, tra i quali la Pontificia Università Lateranense e l’Università di Trento. Inoltre, ha insegnato alla Scuola Ufficiale dei Carabinieri e alla Scuola Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza. Il prof. Marini presiede attualmente la Commissione per il Regolamento e gli atti normativi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Tra gli altri incarichi istituzionali figurano: coordinatore della Commissione per Roma Capitale del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie; componente del comitato tecnico legislativo della Regione Lombardia; componente del gruppo di lavoro per la revisione del Codice dei Contratti Pubblici del Ministro delle Infrastrutture (2018); rappresentante del Governo italiano alla riunione OCSE dei “Members of the Network of Senior Officialis from Centres of Government” (Londra, ottobre 2012); capo Segreteria tecnica del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonio Catricalà (2011-2012); componente della Commissione per la redazione del Codice della Pubblica amministrazione del Ministero della Funzione Pubblica (2011); consigliere giuridico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (2009-2011); componente dell’Osservatorio sui Livelli Essenziali delle Prestazioni del Ministero della Funzione Pubblica (2004-2006); consulente dell’Istituto Superiore di Sanità (2007-2015); esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2003).

Il prof. Marini è membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Ha collaborato con diversi quotidiani, è autore di un’intensa produzione scientifica ed è direttore e componente di comitati scientifici di diverse riviste giuridiche.