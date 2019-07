Corte dei Conti, approvate le linee guida sulla spending review

editato in: da

(Teleborsa) – La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato le linee guida e le metodologie per l’attuazione della disciplina sulla spending review. Queste hanno lo scopo di sostenere il continuo processo di cambiamento del management degli enti territoriali.

Razionalizzazione, riqualificazione e revisione della spesa pubblica rappresentano l’obiettivo prioritario dell’azione del Governo centrale e principio informatore delle discipline vincolistiche, destinate agli enti territoriali, intervenute nel tempo.

Le metodologie sono un’assoluta novità e “costituiscono – si sottolinea – uno strumento di ausilio nella gestione delle risorse pubbliche locali“, in vista di una nuova cultura in cui la revisione della spesa non rappresenti “mera adesione a uno schema standardizzato di formalismo comportamentale burocratico imposto dall’esterno” ma l’effetto di “relazioni dialogiche all’interno dell’ente e di un fattivo confronto tra l’organo politico e la struttura amministrativa sulle scelte operate”.

A completare le linee guida e le metodologie, è stato predisposto un questionario articolato in tre sezioni, sui risultati conseguiti dall’ente – anche mediante il ricorso a modalità di gestione centralizzate – sul versante del contenimento della spesa, sul rispetto delle discipline vincolistiche e sulle misure organizzative discrezionalmente adottate dall’Ente per la razionalizzazione della spesa.