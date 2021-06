Corte Conti, dibattito su ruolo pubblico impiego per ripresa Paese

editato in: da

(Teleborsa) – Dall’1 al 2 luglio 2021 a Madonna di Campiglio nella Sala convegni Brenta – Palacampiglio si terrà il Convegno “Pubblica amministrazione e impiego pubblico: prospettive di riforma nel quadro delle iniziative di ripresa del Paese”, organizzato dalla Corte dei conti in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.

I lavori saranno introdotti e presieduti dal Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino e conclusi dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Dopo i saluti delle autorità locali e un’introduzione ai temi del Convegno da parte di Giampiero Pizziconi, si succederanno gli interventi di: Giorgio Bolego, Riccardo Salomone, Francesco Saverio Marini, Ferruccio Resta, Gabriele Fava, Francesca Gagliarducci, Fausto Manzana, Giovanni Bort, Tullio Serafini, Paride Gianmoena, Pasquale Mazza, Michele Russolo, Mauro Keller, Biagio Mazzotta, Carmen Madonia, Vittorio Poma, Sandro Colombi, Pierluigi Mastrogiuseppe, Paolo Nicoletti, Francesco Fimmanò, Guido Raimondi, Elena Quadri, Luigi Balestra, Angelo Canale, Anna Maria Lentini. Tavola rotonda finale con gli interventi di Federico D’Incà, Claudio Borghi, Angelo Buscema, Angelo Raffaele Margiotta, Flavio Deflorian, Luca del Vecchio ed Efisio Gonario Espa, moderati dai giornalisti Massimo Venturato e Francesco Cerisano.

Nella due giorni di incontri si discuterà di pubblico impiego quale destinatario delle misure strutturali di riforma previste nel Programma Nazionale di Riforma e Resilienza (PNRR), e in particolare di reclutamento nelle amministrazioni, orientamento formativo da parte del sistema universitario, esigenza di specifiche professionalità da innestare negli organici, connessione tra lavoro pubblico e privato, operatività degli istituti giuslavoristici e profili in tema di responsabilità. Argomenti legati tutti alla riflessione sulle modalità di riforma di un settore che, dopo l’emergenza pandemica, assumerà un ruolo cruciale per la ripresa e lo sviluppo del sistema Paese.