Corsica-Sardinia Ferries ospiterà due importanti festival musicali

(Teleborsa) – Programmata per il 7 luglio da Livorno, la partenza della nave di Corsica-Sardinia Ferries Mega Express, che ospiterà due importanti Festival sardi di musica: il Festival Internazionale Time in Jazz, giunto alla 32° edizione e il Pedras et Sonus – Jazz Festival Parte Montis, al suo secondo anno.

“Sarà un incontro sonoro in mezzo al mare, un concerto all’interno della nave che è simbolo di fratellanza e rispetto reciproco, di condivisione e confronto e di sorrisi pieni di speranza e racconterà il paesaggio marino attraverso i suoni della terra e del mare” afferma Zoe Pia – clarinettista e compositrice sarda e direttrice artistica di Pedras et Sonus Jazz Festival.

Due esibizioni che si fonderanno in un solo grande evento musicale al centro del Mar Tirreno.

“È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival internazionale Time in Jazz, che compie trentadue anni. Un’edizione di mezzo per un mare che è culla di civiltà e di scambio. Lo stesso commercio di idee, di emozioni e di vissuto che la musica, grazie alle Navi Gialle, trasporta nel Mediterraneo. Siamo felici e onorati di collaborare da oltre un decennio con Sardinia Ferries che, da sempre, coglie le nostre ambizioni e dà forma ai nostri sogni” commenta Paolo Fresu, direttore artistico di Time in Jazz e artista di fama internazionale.