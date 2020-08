Corsa alla cattedra: oltre 400mila domande per concorso da insegnante

editato in: da

(Teleborsa) – Numeri boom quelli dei concorsi a cattedra ordinari diffusi dal Ministero dell’Istruzione: per infanzia e primaria si sono candidati in 76mila; per medie e superiori in 430mila, un vero e proprio record.

A fronte di 46mila posti a disposizione per le due selezioni che fanno gola soprattutto al Sud.

Sommando i 32 mila del concorso straordinario riservato ai precari con 3 anni di servizio si arriva ai 78mila di cui ha più volte parlato la Ministra Lucia Azzolina.

Il concorso più atteso è senza dubbio quello per secondarie di I e II grado. A candidarsi sono soprattutto le donne (64% contro il 36% di uomini).

Numeri decisamente più contenuti per le selezioni per materna ed elementari. Complessivamente, sono state inoltrate 76.757 domande, anche qui le donne salgono in cattedra: il 96% dei candidati è, infatti, di sesso femminile, solo il 4% gli uomini.