Corre la pandemia, OMS: 4,4 milioni di nuovi casi nell’ultima settimana

(Teleborsa) – Non si ferma, purtroppo, la corsa nel mondo del Covid, che da oltre due mesi viaggia su cifre record: oltre 4,4 milioni le nuove segnalazioni solo nell’ultima settimana che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 206 milioni.

Lo segnala l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel suo bollettino settimanale, che registra anche, sempre nel periodo 9-15 agosto, 66mila morti, un numero quasi invariato rispetto alla settimana precedente, con il totale che è arrivato a oltre 4 milioni e 370mila.

“Il trend è in gran parte dovuto alla regione del Pacifico Occidentale – si legge – e all’America, che hanno riportato un aumento rispettivamente del 14% e dell’8%”.

Intanto, nuovo dei balzo dei contagi di Covid-19 in Israele, dove ieri si sono registrati 8.646 nuovi casi positivi, il dato più alto dalla fine di gennaio. Nei giorni scorsi, i contagi erano rimasti sotto i 6mila. In crescita anche il numero di malati gravi, salito a 559, dato più alto da metà marzo, con 89 pazienti attaccati ai respiratori. Fra i paesi più attivi nel programma di vaccinazione, Israele è stato travolto dall’aumento dei contagi in scia alla variante delta.

Intanto, il Giappone – già al centro delle polemiche in occasione delle Olimpiadi a dir poco travagliate – cancella il Gran premio di Formula 1 in programma ad ottobre. Segno che la vittoria sul “nemico invisibile” non è, purtroppo, dietro l’angolo.