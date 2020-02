Coronavirus, Zingaretti: più fondi ricerca e 10mila assunzioni

editato in: da

(Teleborsa) – “Dopo l’isolamento del Coronavirus allo Spallanzani, ecco un buon punto concreto per il confronto nella maggioranza. Rilanciamo la nostra proposta del Piano per l’Italia: l’aumento dei fondi per la ricerca e l’assunzione di 10.000 ricercatori”.

Lo ha scritto in un post su Facebook Nicola Zingaretti, che aggiunge: “Oggi in Regione Lazio incontrerò le tre ricercatrici dello Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti e poi l’Ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua. Al lavoro per un futuro migliore!”.

Proprio ieri la buona notizia. “Abbiamo isolato il virus”, ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo Spallanzani. “Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale e sarà più facile trattarlo”.