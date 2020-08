Coronavirus, vittime nel mondo superano quota 700mila

editato in: da

(Teleborsa) – Le vittime da Coronavirus nel mondo superano quota 700mila secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Secondo la stessa università i contagi totali sono oltre 18,5 milioni, quasi 258mila accertati nelle ultime 24 ore

Stati Uniti e Brasile sono i Paesi con il maggior numero di infezioni, pari rispettivamente a 4.771.080 e 2.801.921, seguiti poi da India e Russia.

Negli Usa nel corso dell’ultima giornata sono stati registrati altri 57.540 casi di Covid-19 e 1.399 morti. La California è lo Stato che conta il maggior numero dei contagi, pari a 526.685 su un totale di 4.771.080, seguito da Florida, Texas e New York.

E proprio a New York City, per far rispettare la quarantena a chi arriva da stati a rischio, le autorità cittadine sono pronte a far installare dei check point all’ingresso della città per monitorare chi arriva e informare i viaggiatori che arrivano da 34 stati Usa dell’obbligo della quarantena di 14 giorni.

I casi di Covid-19 hanno superato la soglia dei cinque milioni in America latina, diventata la regione del mondo più colpita dalla pandemia. Al momento si contano anche 202mila morti, secondo i dati diffusi dall’Organizzazione panamericana della salute (Ops).

Il paese latinoamericano di gran lunga più colpito resta il Brasile con oltre 2,8 milioni di contagi e 95.819 morti, quasi la metà dei decessi della regione.

Il Giappone ha registrato 1.240 nuovi casi di coronavirus – di cui quasi un quarto nella sola città di Tokio – e altri sei decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 41.841 e quello dei morti a quota 1.035.