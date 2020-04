Coronavirus, Visco: “Per la ripresa serve sforzo collettivo. Essenziale essere uniti”

editato in: da

(Teleborsa) – Uno “sforzo collettivo” che coinvolga “le istituzioni di governo, quelle pubbliche e tutti i cittadini che sono impegnati per contribuire a superare questa fase di emergenza per poi passare a una fase di ripresa e di ricostruzione”. Una fase durante la quale “sarà essenziale essere uniti”. È questa per il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, la strada che dovrà adottare l’Italia per uscire dalla crisi.

In questo “momento molto difficile, di emergenza per il Paese” Visco ha auspicato “effetti economici di impatto rispetto alle misure di contenimento”. “Credo sia necessario – ha aggiunto il Governatore in occasione dell‘inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma – guardare al futuro e far capire al resto del mondo che, al di là della normale dialettica politica, questo Paese ha la capacità, le forze e l’interesse nell’agire per superare questa fase critica e per porre le basi per tornare a un percorso di crescita giusta, sostenibile, dove l’innovazione, come dimostra l’innovazione di queste strutture, è l’elemento cruciale”.

Per far fronte all’emergenza “il Consiglio superiore di Bankitalia – come ricordato da Visco – ha aumentato la disponibilità di risorse alle Regioni, destinando un fondo da 80 milioni a tutte loro per dare vita a opere utili, rapide e che restino nel tempo”. Si tratta di un fondo messo a disposizione dalla Banca d’Italia, in occasione di calamità naturali e accadimenti sociali, per interventi di interesse pubblico o beneficenza le cui risorse sono determinate dal Consiglio superiore della Banca. Nel dettaglio alla Regione Lazio sono arrivati 4 milioni di euro che sono stati destinati allo Spallanzani in quanto – come ha sottolineato il Governatore – “è un centro di assoluta eccellenza e ha una competenza della direzione scientifica e dell’equipe medica che costituiscono un punto di riferimento per l’intera comunità scientifica nazionale. L’auspicio è che la struttura, come le altre che sono in corso attivazione, possa contribuire a potenziare la risposta del nostro Sistema Sanitario Nazionale, che è uno dei migliori a livello internazionale e che è stato colpito da evento che non ha messo in discussione le capacità di chi ci opera, ma ha generato un insieme di fattori difficili da prevedere. Il nostro resta un sistema molto forte che va potenziato”.