Coronavirus, Ve’Ge’: “Vendite a + 50%, nessun problema per scorte”

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo le scene di panico, con supermercati presi d’assalto – soprattutto in Lombardia – a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus, il Gruppo Ve’Ge’, che riunisce oltre 3mila supermercati, assicura che non c’è alcun problema di scorte e approvvigionamento anche a fronte di un’impennata nelle vendite del 50%.

A dirlo è Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo Ve’Ge’, che ha commentato quanto accaduto nella giornata di domenica con molti punti vendita svuotati in poche ore.

“A nome di tutte le imprese di Gruppo Ve’Ge’, che rappresentano oltre 3.500 supermercati in tutta Italia, mi sento di poter rassicurare tutti i nostri clienti, ma più in generale tutti i cittadini italiani, che non sussistono assolutamente problemi di scarsità di beni. Tutta la distribuzione è preparata, i magazzini sono pieni ed il flusso logistico con i fornitori è nella norma“, ha dichiarato Santambrogio.

“Il ripristino delle scorte, nonostante l’incremento delle vendite del 50%, è continuo e quindi occorre evitare scene di panico davanti agli scaffali nei supermercati”, ha evidenziato l’ad che ha definito “la corsa all’accaparramento, generato dalla notizia della diffusione del virus Covid-19 priva di alcun fondamento“.

“In tutti i nostri punti di vendita, i prezzi dei prodotti di prima necessità sono rimasti inalterati e così rimarranno, anzi aumenteremo la pressione promozionale”, ha concluso Santambrogio.