Coronavirus, Usa: “Superata soglia 80mila vittime”

(Teleborsa) – Oltrepassata negli Stati Uniti la soglia delle 80mila vittime. Nel Paese, secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.597 nuovi casi e 1.154 vittime. Numeri che portano a 1.347.388 il totale dei contagi da coronavirus negli Usa e a 80.682 i decessi complessivi.

Finora le persone guarite sono 232.733 mentre lo Stato di New York, con 337.055 casi e 26.988 vittime, resta il più colpito. E proprio da New York dove la pandemia si è fatta sentire in tutta la sua drammaticità arriva uno schiaffo a Donald Trump. A Times Square il documentarista e attivista Eugene Jarecki, due volte vincitore del Sundance Film Festival, ha fatto installare il “TrumpDeathClock”, un “orologio della morte” per contare le vittime addebitabili alla Casa Bianca per la sua incapacità di gestire la crisi. Jarecky, in un blog, sostiene, infatti, che il 60% dei morti si sarebbero potuti salvare la se la risposta dell’amministrazione non fosse stata così inadeguata

Intanto, secondo un conteggio della Cnn, almeno 48 dei 50 Stati confederati degli Usa riapriranno parzialmente entro la fine di questa settimana. Il grado e la velocità delle riaperture varia da Stato a Stato. In Idaho, per esempio, il 90% del business può riaprire, seguendo linee guida per particolari situazioni come i luoghi di culto. Nello Stato di New York, invece, la maggior parte dell’economia rimane ferma, ma venerdì potranno riprendere le attività a basso rischio, come quelle legate al giardinaggio. Gli ultimi due Stati, Massachussetts e Connecticut, hanno indicato piani per una prima parziale riapertura la prossima settimana, con date ancora soggette a possibili cambiamenti.