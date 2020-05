Coronavirus, USA: decessi a quota 84mila, Trump vuole riaprire le scuole

editato in: da

(Teleborsa) – Negli Stati Uniti il numero di decessi da Coronavirus supera quota 84mila (1.813 decessi nella sola giornata di ieri), mentre i casi totali confermati di positività al virus salgono a 1.390.746 (quasi 22mila nelle ultime 24 ore). Sono i numeri del conteggio della John Hopkins University.

Nel frattempo, il Presidente Usa Donald Trump è tornato sul tema riaperture, questa volta per quanto riguarda il sistema scolastico.

Il Presidente ha criticato i commenti del virologo della task force governativa della Casa Bianca, Anthony Fauci, che due giorni fa al Senato aveva parlato di “serie conseguenze” in caso di prematura conclusione del lockdown. Per il Presidente degli Stati Uniti quella di Fauci “non è una risposta accettabile soprattutto quando si tratta di scuole” e ha auspicato durante un incontro con i Governatori di Nord Dakota e Colorado un pronto ritorno tra i banchi di scuola per gli studenti americani.

“Il nostro Paese deve tornare indietro al più presto e non considero il nostro paese tornato se le scuole sono chiuse”, ha affermato il Presidente.