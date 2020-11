Coronavirus, Usa: Biden presenta la task force anti Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Joe Biden e il suo transition team hanno annunciato la task force anti Covid per combattere la diffusione del virus negli Stati Uniti. Sarà composta da 13 membri, guidata da tre co-presidenti: l’ex capo della Food and Drug Administration (FDA) David Kessler, l’ex capo della Sanità pubblica del Paese, Vivek Murty, e la professoressa di Yale Marcella Nunez-Smith.

“Affrontare la pandemia di coronavirus è una delle battaglie più importanti che la nostra amministrazione dovrà affrontare e sarò informato dalla scienza e da esperti – ha dichiato il presidente eletto Biden – Il comitato consultivo contribuirà a definire il mio approccio alla gestione dell’ondata di infezioni segnalate; garantire che i vaccini siano sicuri, efficaci e distribuiti in modo efficiente, equo e gratuito; e proteggere le popolazioni a rischio”.

I componenti della task force saranno chiamati a consultare i funzionari statali e locali per determinare le risposte sanitarie ed economiche per tenere il virus sotto controllo. I membri del comitato consultivo – si sottolinea nella nota che ha accompagnato l’annuncio – hanno prestato servizio in precedenti amministrazioni e hanno l’esperienza necessaria per guidare la risposta del paese alle crisi di salute pubblica a livello nazionale e mondiale.

Della task force fanno parte anche Rick Bright, l’esperto di vaccini che aveva denunciato le pressioni del governo Trump sull’ idrossiclorochina, e l’italo-americana Luciana Borio, esperta in biodifesa che ha lavorato nella FDA e nel National Security Council. Il presidente eletto Biden e la sua vice Harris parteciperanno oggi a Wilmington, Delaware, alla primo briefing del gruppo. È atteso al termine dell’incontro un’intervento dello stesso Biden.