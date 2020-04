Coronavirus, USA: “Al voto in Senato stanziamento per altri 500 miliardi di aiuti”

editato in: da

(Teleborsa) – Negli Stati Uniti è stato trovato un accordo per lo stanziamento di altri 500 miliardi di dollari nell’emergenza coronavirus. Il nuovo Piano chiesto al Congresso dal presidente Donald Trump prevede, per la maggior parte, aiuti alle piccole e medie imprese colpite dalla crisi ma anche fondi per gli ospedali, per gli Stati e per condurre i test diagnostici.

“Esorto il Senato e la Camera ad approvare lo stanziamento di fondi per i prestiti alle Pmi, agli ospedali e per i test – è l’appello che Trump ha lanciato dal suo account Twitter –. Dopo aver firmato questo disegno di legge inizieremo le discussioni sulla prossima iniziativa legislativa con sgravi fiscali per governi statali/locali per le entrate perse a causa del Covid-19, investimenti infrastrutturali necessari per i ponti, i tunnel, la banda larga, incentivi fiscali per ristoranti, intrattenimento, sport, e tagli alle tasse sui salari per aumentare la crescita economica”.

Un primo voto sul Piano è previsto oggi in Senato alle 16 (le 22 in Italia). Ma, come annunciato da Trump, si lavora già ad altre misure di sostegno all’economia.