Coronavirus, Università Zhejiang: “Trovati due farmaci efficaci”. OMS frena

(Teleborsa) – “Non esistono ancora terapie efficaci contro il 2019-nCoV e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che solo studi su larga scala possono essere efficaci e sicuri. E sviluppare terapie o vaccini contro patogeni come questo di solito prende anni. Prima bisogna affrontare lunghe sperimentazioni e passare attraverso anche qualche sconfitta”, a fare chiarezza è il Portavoce dell’Oms Tarik Jasarevic dopo un annuncio arrivato dalla Cina.

La tv cinese Cgtn ha riportato che un team di ricercatori, guidati dalla scienziata Li Lanjuan della Zhejiang University, ha annunciato di aver effettuato test su due farmaci che a quanto pare sarebbero efficaci nella cura del coronavirus: si tratta di Abidol e Darunavir.

Nel frattempo, il numero delle vittime è salito a 494, due delle quali fuori dal territorio cinese, i pazienti guariti e dimessi con successo dagli ospedali in Cina oltre mille. “Mentre il 99% dei casi si trova in Cina, nel resto del mondo abbiamo solo 176 casi“, ha sottolineato il Capo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ciò non significa che non peggiorerà. Ma di sicuro abbiamo una finestra di opportunità per agire”, ha spiegato.