Coronavirus, Unicredit: adottate azioni decisive per garantire copertura servizio a livello nazionale

(Teleborsa) – UniCredit, alla luce del decreto emanato dal Governo Italiano l’11 marzo 2020, ha adottato azioni decisive per garantire la copertura del servizio a livello nazionale per i propri clienti, proteggendo allo stesso tempo la salute sia dei clienti, sia del personale. Un numero limitato di agenzie resterà aperto in ciascuna regione del Paese.

Lo fa sapere il Gruppo di Piazza Gae Aleunti aggiungendo che “sta lavorando attivamente per rendere tutti i servizi bancari accessibili attraverso canali remoti” e che “l’elenco delle agenzie che resteranno aperte è disponibile sul sito http://www.unicredit.it e costantemente aggiornato”.

I servizi di consulenza in Italia saranno effettuati da remoto.

Il Gruppo “continuerà a monitorare attivamente la situazione, ad agire nel miglior interesse di tutti e a fare la cosa giusta nei confronti di tutti i suoi stakeholder”.