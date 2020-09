Coronavirus, un milione di vittime nel mondo. OMS avvisa: possono raddoppiare

editato in: da

(Teleborsa) – Tocca quota 1 milione il numero di vittime nel mondo provocate dal coronavirus. Un tristissimo traguardo, specie calcolando che il numero potrebbe essere decisamente più alto, vista la difficoltà, in alcune aree del mondo, di identificare con esattezza tutte le morti per Covid-19.

Preoccupa l’India che ha superato il traguardo dei sei milioni di casi di coronavirus. Lo comunica il Ministero della Salute del Paese. Finora nel Paese sono morte quasi 100mila persone.

Cresce, intanto, l’allarme in Europa, in particolare in Francia dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università. Non è ancora la seconda ondata secondo i virologi ma i contagi da coronavirus volano come nei mesi più bui della pandemia appena lasciati alle spalle e l’OMS avverte: nel mondo si rischiano due milioni di morti.

In Italia nelle ultime 24 ore contagi stabili, a quota 1.766, a fronte però di circa 20mila tamponi in meno. Intanto, in Campania il Governatore De Luca rende obbligatorio il tamponi all’aeroporto di Napoli per chi rientra dall’estero.

“Non dobbiamo avere paura perchè siamo pronti. In Italia i casi di Covid aumentano molto lentamente e la nostra situazione è migliore rispetto agli altri paesi europei” e anche “i ricoveri in terapia intensiva aumentano molto lentamente, sono ancora pochi e il sistema non è sotto pressione”. Lo ha affermato al Tg5 il Viceministro alla Salute Pierpalolo Sileri sottolineando che “dobbiamo continuare a rispettare le regole”.