Coronavirus, UE riunisce Comitato sicurezza sanitaria

editato in: da

(Teleborsa) – E’ riunito a Bruxelles il comitato UE per la sicurezza sanitaria per esaminare la situazione relativa alla diffusione del Coronavirus sul territorio dell’Unione europea, in particolare dopo gli ultimi sviluppi in Italia. Lo riferiscono i commissari europei alla Salute Stella Kyriakides e alla Gestione delle crisi Janez Lenarcic.

Il Comitato, istituito nel 2001, è composto di esperti dei ministeri della Salute degli Stati membri e presieduto dalla Commissione europea. Gli Stati membri si consultano per coordinare gli interventi contro le “minacce serie alla salute di carattere transfrontaliero, inclusi gli eventi dichiarati come emergenza per la salute pubblica di livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in accordo con i regolamenti internazionali in ambito sanitario”.

Al momento non ci sono conseguenze sulla libera circolazione delle persone alle frontiere interne dello spazio di Schengen. “L’introduzione di controlli temporanei alle frontiere di Schengen non fa parte di quello che noi raccomandiamo, e comunque non abbiamo ricevuto alcuna notifica dagli Stati membri in questo senso”, ha riferito il portavoce della Commissione responsabile per gli Affari interni, Adalbert Jahnz.

Inoltre, domani una missione congiunta dell’Oms e dell’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie) sarà in visita in Italia per esaminare la situazione, scambiare informazioni con le autorità nazionali e fornire loro supporto.

(Foto: Sébastien Bertrand CC BY 2.0)